Названы лучшие игровые наушники для смартфонов

Редакция GizmoChina опубликовала топ геймерских наушников для смартфонов
Редакция GizmoChina составила список лучших наушников для мобильного гейминга. При выборе моделей авторы рекомендовали обращать внимание прежде всего на низкую задержку звука, качество передачи пространственного аудио, микрофон, время автономной работы и наличие активного шумоподавления.
В рейтинг вошли шесть моделей. Среди беспроводных наушников редакция выделила OnePlus Buds 4 с двухдрайверной системой, поддержкой 3D-звука и задержкой 47 мс, Realme Buds Air 7 Pro с игровым режимом, пространственным аудио и задержкой 45 мс, а также Sony WF-C710N, которые получили шумоподавление и до 40 часов автономной работы. В премиальном сегменте лучшими названы Sony InZone WF-G700N с поддержкой 360-градусного пространственного звука, задержкой 30 мс и временем работы до 24 часов.
В число лучших проводных решений вошли Logitech G333 с двухдрайверной конструкцией, нулевой задержкой, разъемом 3,5 мм и адаптером USB Type-C, а также Truthear x Crinacle Zero. Последняя модель, по мнению GizmoChina, лучше всего подходит для соревновательных игр благодаря отсутствию задержки и точной передаче направления звука.
Авторы отметили, что проводные наушники остаются оптимальным выбором для киберспортивных дисциплин из-за отсутствия задержки сигнала, тогда как беспроводные модели больше подходят для повседневного использования и казуального мобильного гейминга.
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