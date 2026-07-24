Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2026

Две трети лета уже практически позади. Июль — обычно традиционно «сухой» месяц для любителей игр, но конкретно для поклонников файтингов он выдастся, наверное, самым громким в году. Мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Foretales: карточную стратегию, стилизованную под настольную игру. Foretales, в отличие от многих других представителей жанра, фокусируется в первую очередь на сюжете. Игроков ждут разветвленные нити повествования, множество персонажей и концовок, а также превосходно оформленные карты, благодаря которым двухмерный мир «на столе» ощущается живым. Проект можно бесплатно добавить на аккаунт до 30 июля.

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24-26 июля в Steam проходит открытое бета-тестирование MARVEL Tokon — пожалуй, самого ожидаемого файтинга года. Arc System Works совместно с Marvel разработала игру, которая лежит на перепутье между фильмами Marvel Cinematic Universe, комиксами про супер-героев и мангой. В бета-тестировании можно попробовать практически весь ростер персонаже и решить, стоит ли предзаказывать игру, которая выйдет уже 6 августа. Игра официально недоступна в российском Steam.

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На ПК и мобильных платформах состоялся релиз hololive Dreams — официальной гача ритм-игры от витубер-агентства hololive. Игроки смогут не только подружиться с любимыми персонажами, но и прослушать более чем 150 музыкальных треков, исполненных ими. Мини-игры и внутренние шутки для фанатов прилагаются.

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В Steam вышла демоверсия Sanctuary: Shattered Sun — масштабной стратегии, вдохновленной сериями Total Annihilation и Supreme Commander. Игрокам предстоит возглавить армию в борьбе за превосходство на поверхности огромной сферы Дайсона, где в дело идет любое оружие: от пехоты до техники, артиллерии, гигантских роботов и даже самого климата сферы. В одной битве могут сойтись до 10 000 юнитов, а размер карт составляет 40 х 40 километров. Полноценный релиз Sanctuary намечен на август 2027-го.