Эксперт сообщил о росте рынка игрового компьютерного оборудования

Мировой рынок игрового компьютерного оборудования продолжает расти за счет спроса на устройства премиального класса, несмотря на увеличение стоимости комплектующих. Об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров Hyperpc Ринат Прохоров.

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"Премиальный сегмент при этом чувствует себя лучше массового: по данным Jon Peddie Research (аналитическая и консалтинговая компания - прим. ТАСС), мировой рынок игрового железа вырос в 2025 году на 35%, до 44,5 млрд долларов, в первую очередь за счет верхнего сегмента", - сказал Прохоров.

По его словам, на фоне роста цен все больше покупателей предпочитают модернизировать существующие компьютеры вместо покупки новых. Компания также фиксирует увеличение спроса на услуги по апгрейду, доля которых уже достигает около 15% продаж.

Hyperpc - российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже высокопроизводительных игровых компьютеров, рабочих станций и серверов.