Team Spirit обыграла OG на BLAST Bounty 2026 Season 2 по CS 2
Team Spirit одолела OG в первом раунде онлайн-стадии BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 13:4 на Cache, 11:13 на Dust2 и 19:16 на Ancient.
Spirit разгромила соперника на первой карте, но на Dust2 OG сравняла серию — капитану Spirit Борису magixx Воробьёву не хватило 0,067 секунды на дефьюз при счёте 11:12. На решающей Ancient OG оформила камбэк с 3:9 и довела карту до овертайма, однако Spirit удержала преимущество и закрыла матч 19:16.
Лучшим игроком серии стал Данил donk Крышковец — K/D 77-50 при рейтинге 1,51. Дмитрий sh1ro Соколов также провёл серию на высоком уровне — K/D 67-42 и рейтинг 1,24. В составе OG выделился Адам adamb Онгстрём с K/D 68-56 и рейтингом 1,39.
Team Spirit проходит в следующий раунд онлайн-стадии, OG покидает турнир на 17-32-м месте. LAN-финал BLAST Bounty 2026 Season 2 пройдёт с 30 июля по 2 августа на Мальте.