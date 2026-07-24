Ремейк Halo: Campaign Evolved получил высокие оценки критиков

Ремейк Halo: Campaign Evolved получил преимущественно положительные оценки профильной прессы. После снятия эмбарго на публикацию обзоров средний рейтинг игры составил 81 балл из 100 на Metacritic и 83 балла на OpenCritic, что свидетельствует о благоприятном приеме проекта критиками, сообщает Rozetked.

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Большинство обозревателей отметили, что разработчикам удалось сохранить атмосферу оригинальной Halo, адаптировав игру для современных платформ. К сильным сторонам ремейка журналисты отнесли динамичные перестрелки, разнообразное поведение противников и узнаваемую игровую механику.

Положительные отзывы также получили нововведения, которые до релиза вызывали неоднозначную реакцию среди поклонников серии. В частности, критики высоко оценили возможность прицеливания из отдельных видов оружия и появление отдельной кнопки для бега. По мнению журналистов, эти изменения не нарушают классическую формулу Halo, а делают игровой процесс более современным.

Одним из наиболее заметных обновлений стал переход проекта на движок Unreal Engine 5. Рецензенты отметили значительное улучшение графики и высокий уровень детализации окружения. При этом часть обозревателей сочла, что обновленный визуальный стиль сделал мир игры менее загадочным и утратил часть оригинальной атмосферы.

Несмотря на в целом положительные оценки, журналисты указали и на ряд недостатков. Среди наиболее часто упоминаемых — отсутствие многопользовательского режима и неоднозначное качество дополнительных сюжетных миссий, действие которых разворачивается до событий основной кампании.

Некоторые критики также отметили затянутые боевые эпизоды в дополнительных заданиях и появление новых противников, которые, по их мнению, не добавляют разнообразия игровому процессу.

Полноценный релиз Halo: Campaign Evolved состоится 28 июля для ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Игра будет доступна подписчикам Game Pass Ultimate бесплатно, а купившие премиальное издание уже получили ранний доступ.

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