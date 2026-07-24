Вышел сюжетный трейлер «Росомахи» — релиз 15 сентября

Студия Insomniac Games представила сюжетный трейлер «Росомахи» — своего будущего блокбастера. Релиз супергеройского проекта от авторов «Человека-паука» состоится уже 15 сентября на PS5.

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Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению.

Во время своих приключений герой побывает во многих локациях по всему миру в поисках своих целей. Самого героя вместо Хью Джекмана сыграл Лиам Макинтайр, звезда «Спартака».