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У EA Sports FC 27 будет три издания: самое дорогое стоит 12 000 рублей

Чемпионат.com

23 июля компания Electronic Arts представила EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. Игра поступит в продажу 25 сентября на ПК и консолях, владельцы изданий Ultimate и Ultimate Plus получат доступ к игре с 18-го числа.

У EA Sports FC 27 будет три издания: самое дорогое стоит 12 000 рублей
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Тем временем в EA раскрыли подробности трёх изданий игры.

Стандартное издание EA Sports FC 27 — $ 70 (около 5500 рублей)

  • Игра EA Sports FC 27
  • Бонус за предзаказ до релиза — игрок в режиме Ultimate Team 92+
  • The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей.

Издание Ultimate для EA Sports FC 27 — $ 100 (около 8000 рублей)

  • Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября
  • Премиум-пропуск 1-го сезона в режиме Ultimate Team
  • 6000 FC Points в Ultimate Team в течение трёх месяцев
  • Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере
  • Дополнительная ячейка развития игрока FUT
  • Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)
  • 5 ячеек для создания испытаний «Тренер Live»
  • 5-звёздочный скаут в карьере тренера.

Издание Ultimate Plus для EA Sports FC 27 — $ 140 (около 12 000 рублей)

  • Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября
  • Премиум-пропуск сезонов 1-5
  • 10 000 FC Points за 5 начислений
  • Кумир в режиме Ultimate Team 85+
  • Выбор игрока из Зала славы
  • Дополнительная ячейка развития игрока FUT
  • Выбор игрока-кумира для FC 26 с 93+
  • Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере
  • 5 ячеек для создания испытаний «Тренер Live»
  • 5-звёздочный скаут в карьере тренера
  • Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)
  • Развитие игрока для FC 26 (все показатели)