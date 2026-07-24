У EA Sports FC 27 будет три издания: самое дорогое стоит 12 000 рублей

23 июля компания Electronic Arts представила EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. Игра поступит в продажу 25 сентября на ПК и консолях, владельцы изданий Ultimate и Ultimate Plus получат доступ к игре с 18-го числа.

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Тем временем в EA раскрыли подробности трёх изданий игры.

Стандартное издание EA Sports FC 27 — $ 70 (около 5500 рублей)

Игра EA Sports FC 27

Бонус за предзаказ до релиза — игрок в режиме Ultimate Team 92+

The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей.

Издание Ultimate для EA Sports FC 27 — $ 100 (около 8000 рублей)

Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября

Премиум-пропуск 1-го сезона в режиме Ultimate Team

6000 FC Points в Ultimate Team в течение трёх месяцев

Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере

Дополнительная ячейка развития игрока FUT

Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)

5 ячеек для создания испытаний «Тренер Live»

5-звёздочный скаут в карьере тренера.

Издание Ultimate Plus для EA Sports FC 27 — $ 140 (около 12 000 рублей)