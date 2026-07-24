Депутат увязал склонность к азартным играм с алгоритмами видеоигр

Отсутствие регулирования видеоигр, в частности алгоритмов с так называемыми лутбоксами, способствует формированию склонности к азартным играм у подростков. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению проблемы лудомании.

По словам депутата, около 75% людей, страдающих игровой зависимостью, составляют молодые люди. При этом случаи выявления склонности к азартным играм среди подростков регистрируются в шесть раз чаще.

"Почему это происходит? Потому что этому способствует и отсутствие регулирования еще и видеоигр, которого тоже сегодня до конца нет. Закон такой в Госдуму внесен, но не принят", - сказал Метелев.

Он отметил, что в видеоиграх через так называемые лутбоксы и другие механики у детей может формироваться привычка к определенному типу поведения.