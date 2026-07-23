Как найти фильтрующие мембраны в Palworld: гайд

Для того, чтобы скрафтить в Palworld маску, позволяющую не получать урон от едкого тумана, нужно заполучить достаточно редкий ресурс — фильтрующие мембраны. Портал gamerant.com рассказал, как их добыть.

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На данный момент, единственный способ получить фильтрующие мембраны — победить Дандилорда в Мировом древе. Найти этого босса можно в северной части древа, глубоко в красной части карты, заполненной ядовитым газом. Там находится портал, который ведет на арену битвы с боссом.

Дандилорд — босс 78 уровня с элементами травы и тьмы. Огненные и драконьи палы будут самыми эффективными против такого врага. А если вы хотите поймать Дандилорда, возьмите с собой солнечные или древние сферы, чтобы получить неплохой шанс.

Для того, чтобы скрафтить маску едкого тумана, ее нужно сначала открыть в меню технологий за древние очки технологий. После этого игроку откроется рецепт, который требует:

30 палоксита

10 фильтрующих мембран

Палоксит можно добыть из больших фиолетовых кристаллов, выступающих из-под земли в регионе Мирового древа. Но, в отличие от прочих ресурсов, они исчезают, если к ним дотронется игрок или пал. Чтобы получать палоксит эффективно, сначала нужно выпить святой воды — она со случайным шансом выпадает из палов в регионе древа.

Помимо этого, для крафта маски понадобится древний верстак, если у вас его еще нет.