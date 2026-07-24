Видеокарты Nvidia станут еще дороже

Компания Nvidia вновь повышает цены на графические процессоры для своих партнеров из-за роста стоимости и дефицита видеопамяти. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на BenchLife.

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По данным издания, Nvidia уведомила партнеров о повышении цен на комплекты памяти GDDR6 и GDDR7, которые компания поставляет вместе с графическими процессорами. Поскольку производители видеокарт закупают эти комплекты у Nvidia для установки на собственные печатные платы, ожидается, что возросшие затраты будут переложены на покупателей.

Как отмечает BenchLife, подорожание затронет не только видеокарты на архитектуре Blackwell с памятью GDDR7, но и модели GeForce, использующие память GDDR6.

Дополнительное давление на стоимость оказывает увеличение расходов производителей на системы охлаждения, печатные платы и упаковку. По этой причине ожидается очередное заметное повышение цен как на новые видеокарты, так и на модели предыдущих поколений, которые уже испытывают дефицит на рынке.

По данным издания, особенно значительным подорожание может оказаться для видеокарт серии RTX 50 SUPER. Это связано с тем, что стоимость новых микросхем памяти GDDR7 объемом 3 ГБ примерно втрое выше по сравнению с 2-гигабайтными модулями.

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