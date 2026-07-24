Прохождение "Войны Миров: Сибирь" займет более 10 часов

Разработчики российской игры «Война Миров: Сибирь» из студии «МГЛА» рассказали, что прохождение сюжетной кампании займет не менее 10 часов, а при более внимательном изучении мира показатель составит 12–14 часов. Об этом геймдиректор проекта Андрей Шумаков рассказал «Спорт-экспрессу».

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По словам Шумакова, на ранних этапах разработки команда ориентировалась на продолжительность около восьми часов. Однако по мере создания игры стало понятно, что для полноценного раскрытия истории потребуется больше времени.

Увеличение хронометража связано не только с расширением игровых локаций, но и с необходимостью более подробно раскрыть сюжет, устройство игрового мира и развитие главного героя. Кроме того, команда старается сохранить баланс между кинематографичностью и полноценным игровым процессом, сокращая количество сцен, где игрок лишь наблюдает за происходящим.

Продюсеры проекта Альберт Жильцов и Сергей Волков ранее также оценили продолжительность игры примерно в 10 часов. По их словам, такой показатель позволит сохранить оптимальный темп повествования: при быстром прохождении игрок сможет завершить кампанию примерно за это время, а исследование дополнительных деталей и окружения увеличит длительность.

В настоящее время «Война Миров: Сибирь» находится в активной фазе производства. Релиз игры запланирован на 2027 год.

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