Microsoft начала перенос библиотеки оригинальной Xbox на ПК

Microsoft объявила о запуске программы Xbox Backward Compatibility on PC, которая позволяет запускать игры с оригинальной Xbox 2001 года на компьютерах и портативных игровых устройствах, включая ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X.

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На первом этапе пользователям стали доступны четыре проекта: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge и Fuzion Frenzy.

Все четыре проекта уже доступны для покупки на ПК, а также включены во все тарифы подписки Xbox Game Pass. Владельцы цифровых копий этих игр для консоли смогут получить доступ к ним и на ПК или совместимых портативных устройствах без повторной покупки.

Благодаря поддержке сервисов Xbox Play Anywhere и Xbox Cloud Gaming запускать классические игры теперь можно на консолях Xbox, компьютерах, портативных устройствах и через облачный сервис.

Компания рассматривает запуск программы как первый шаг в реализации долгосрочной стратегии по сохранению классической игровой библиотеки Xbox и ее адаптации для современных платформ. Помимо переноса игр на ПК Microsoft внедряет дополнительные функции, улучшающие качество игрового процесса.

Перенесенные проекты получили современные графические настройки, включая масштабирование разрешения до четырех раз, поддержку вертикальной синхронизации, оконный и полноэкранный режимы, анизотропную фильтрацию, улучшенное сглаживание, а также параметры языка и звука. В дальнейшем Microsoft намерена расширить список доступных функций, добавив, в частности, систему достижений.

Ранее сообщалось, что геймерам разрешат бесплатно поиграть в еще не вышедшую Call of Duty.