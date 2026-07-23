Стало известно о запретных темах в соцсетях для сотрудников Sony

Sony значительно ужесточила правила общения сотрудников в социальных сетях после объявления о переходе на цифровую дистрибуцию игр с января 2028 года. Об этом в видео на своем YouTube-канале рассказала бывший журналист IGN и экс-сценарист God of War Laufey Алана Пирс.

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Решение компании вызвало масштабную волну критики среди пользователей. Уже несколько недель публикации PlayStation в социальных сетях сопровождаются большим количеством негативных комментариев. При этом Sony до сих пор не дала официальных разъяснений по поводу своего решения и не сообщала о планах пересмотреть выбранную стратегию.

В одном из своих видео Пирс заявила, что сотрудники студий Sony получили строгие правила общения в соцсетях, которые ей приходилось видеть. Она не раскрыла содержание этих инструкций, но в сети предполагают, что они фактически запрещают обсуждать тему отказа от физических носителей.

По словам Пирс, подобная практика уже применялась во время ее работы над God of War Laufey, когда сотрудники также получали ограничения на публичные комментарии по отдельным вопросам. Она отметила, что в день анонса новой политики Sony ей были направлены дополнительные инструкции, регулирующие коммуникацию.

Девушка считает, что столь жесткие меры свидетельствуют о том, что компания ждала негативную реакцию аудитории и подготовилась к ней еще до официального объявления.

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