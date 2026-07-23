Стартап Augmental выпустил компьютерную мышь для рта MouthPad

Американский стартап Augmental объявил о начале продаж MouthPad — сенсорной панели, закрепляемой на небе и позволяющей управлять цифровыми устройствами с помощью движений языка. Каждый экземпляр изготавливается индивидуально по слепку челюсти пользователя, говорится на сайте производителя.

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Компания позиционирует MouthPad как альтернативу традиционной компьютерной мыши. Устройство позволяет без помощи рук управлять курсором, выполнять клики и взаимодействовать с интерфейсом смартфонов, планшетов и компьютеров, используя движения языка и головы.

Разработка ориентирована на людей с ограниченной подвижностью. По словам Augmental, при создании устройства компания сотрудничала с сотнями пользователей с различными физическими особенностями, чтобы адаптировать продукт к повседневным сценариям использования. Разработчики отмечают, что MouthPad помогает пользователям работать, общаться, играть и самостоятельно взаимодействовать с устройствами.

Гаджет совместим с компьютерами под управлением macOS, Windows и Linux, а также с мобильными устройствами на базе iOS и Android. Вес MouthPad составляет около 10 граммов. Встроенный аккумулятор обеспечивает до семи часов автономной работы, а полная зарядка занимает примерно полтора часа.

Базовая версия MouthPad стоит $1400 (около 109 тыс. руб.). Также доступен комплект из двух устройств за $1900 (около 149 тыс. руб.).

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