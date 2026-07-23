Стартап Augmental выпустил компьютерную мышь для рта MouthPad

В США выпустили управляемую языком мышь для рта MouthPad за 109 тысяч рублей
Американский стартап Augmental объявил о начале продаж MouthPad — сенсорной панели, закрепляемой на небе и позволяющей управлять цифровыми устройствами с помощью движений языка. Каждый экземпляр изготавливается индивидуально по слепку челюсти пользователя, говорится на сайте производителя.
Компания позиционирует MouthPad как альтернативу традиционной компьютерной мыши. Устройство позволяет без помощи рук управлять курсором, выполнять клики и взаимодействовать с интерфейсом смартфонов, планшетов и компьютеров, используя движения языка и головы.
Разработка ориентирована на людей с ограниченной подвижностью. По словам Augmental, при создании устройства компания сотрудничала с сотнями пользователей с различными физическими особенностями, чтобы адаптировать продукт к повседневным сценариям использования. Разработчики отмечают, что MouthPad помогает пользователям работать, общаться, играть и самостоятельно взаимодействовать с устройствами.
Гаджет совместим с компьютерами под управлением macOS, Windows и Linux, а также с мобильными устройствами на базе iOS и Android. Вес MouthPad составляет около 10 граммов. Встроенный аккумулятор обеспечивает до семи часов автономной работы, а полная зарядка занимает примерно полтора часа.
Базовая версия MouthPad стоит $1400 (около 109 тыс. руб.). Также доступен комплект из двух устройств за $1900 (около 149 тыс. руб.).
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