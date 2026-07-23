От покупки одной детали компьютера призвали отказаться

Специалисты усомнились в целесообразности покупки бывшей в употреблении видеокарты. Об этом сообщает издание BGR.

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По словам журналистов медиа, цены на видеокарты заметно выросли за последние годы, что вынуждает пользователей компьютеров искать комплектующие на вторичном рынке. Однако специалисты предостерегли обычных владельцев компьютеров от покупки подержанных видеокарт и назвали причины.

В материале говорится, что часто выставленные на продажу видеокарты могут быть сильно изношенными. Причем проверить статус и сохранность детали достаточно сложно — нужно проводить специальные тесты. Кроме того, изношенное устройство придется модернизировать, что приведет к новым тратам.

Также журналисты отметили, что подержанные видеокарты зачастую стоят не намного дешевле новых. Так, они сравнили цены и выяснили, что Nvidia GeForce RTX 3060 Ti стоит на рынке бывших в употреблении устройств всего на 40 долларов (3 тысячи рублей) дешевле, чем новый девайс. По словам специалистов, в большинстве случаев переплата стоит спокойствия и официальной гарантии.

Ранее в издании PC Guide заявили, что монитор с изогнутым профилем может обеспечить более высокий эффект погружения в происходящее на экране. Специалисты объяснили, что такие устройства приобретают геймеры и любители кино.