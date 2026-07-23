«Киберспортивная Dota закончится через пять-семь лет». Korb3n — о будущем сцены

Менеджер Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов на стриме заявил, что киберспортивная Dota 2 может прекратить существование в ближайшие годы.

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По его словам, турниры на 2026-2027 год пока сохраняются, но финансовое сжатие в индустрии уже началось.

Киберспортивная Dota, если ничего не изменится, закончится через пять-семь лет. Хотя она может и раньше закончиться. Турниры вроде остаются. Вопрос с EWC будет, но пока турниры на сезон-2026/2027 остаются. Сжатия по организациям сильного не будет, а вот сжатие по деньгам — это возможно.

Ранее схожую позицию высказал керри 1win Иван Pure Москаленко. Он заявил, что «Dota потихонечку погибает», а Valve сосредоточится на CS, если Dota 2 перестанет приносить прибыль. При этом в мае сам Korb3n говорил, что «Dota пока точно не затухает», он предлагал смотреть на турнирных операторов.