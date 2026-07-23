Asus отменила ROG Phone 10 и 10 Pro

Asus выпустила игровые смартфоны ROG Phone 9 и 9 Pro в далёком 2024 году. После компания, правда, приняла решение больше не выпускать новые модели в этой серии. Однако в СМИ просочились характеристики, которые могли бы получить эти телефоны.

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Из утекшей прошивки стало известно, что обе модели планировались на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, быстрой памятью UFS 4.0 и оперативной памятью LPDDR5X. Также была бы поддержка стандарта Wi-Fi 7.

Камеры у моделей различались. Более дорогая версия Pro получила бы основную камеру на 50 мегапикселей с сенсором как у Xiaomi 17, широкоугольную камеру на 13 мегапикселей, телеобъектив с трёхкратным приближением на 32 мегапикселя и фронтальную камеру на 32 мегапикселя.

Обычная модель ROG Phone 10 довольствовалась бы основной камерой Sony на 50 мегапикселей, той же широкоугольной и фронтальной камерой, а вместо телеобъектива была бы макрокамера на 5 мегапикселей.