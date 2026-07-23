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Эксперт Прохоров: высокие цены на память для ПК сохранятся до 2028 года

ТАСС

Высокие цены на оперативную память для персональных компьютеров сохранятся как минимум до 2028 года из-за роста спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта. Об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров Hyperpc Ринат Прохоров.

Высокие цены на память для ПК сохранятся до 2028 года
© РИА Новости
"Компьютеры в 2026 году дорожают не из-за геймеров и не из-за наценок в рознице. Мировое производство памяти сосредоточено у трех компаний: Samsung, SK hynix и Micron. Они перераспределили мощности в пользу высокоскоростной памяти HBM (High Bandwidth Memory, или высокопропускная память - прим. ТАСС), где маржинальность выше в три-пять раз", - сказал Прохоров.

По его словам, переориентация части производственных мощностей на выпуск высокоскоростной памяти для ИИ-ускорителей привела к сокращению предложения традиционной оперативной памяти и, соответственно, росту цен на нее.

"До конца года я жду плавного повышения без отката. Более сдержанные оценки TrendForce, Counterpoint и Yole сходятся в том, что произошла смена ценового уровня. Даже в оптимистичном сценарии коррекция оценивается в 10-20% и не ранее 2027-2028 годов", - отметил Прохоров.

Эксперт добавил, что оперативная память остается самым быстро дорожающим компонентом персонального компьютера. Следом растут цены на твердотельные накопители и видеокарты с большим объемом памяти, тогда как процессоры, корпуса, блоки питания и системы охлаждения дорожают значительно медленнее.

Hyperpc - российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже высокопроизводительных игровых компьютеров, рабочих станций и серверов.