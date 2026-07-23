Высокие цены на память для ПК сохранятся до 2028 года

Высокие цены на оперативную память для персональных компьютеров сохранятся как минимум до 2028 года из-за роста спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта. Об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров Hyperpc Ринат Прохоров.

"Компьютеры в 2026 году дорожают не из-за геймеров и не из-за наценок в рознице. Мировое производство памяти сосредоточено у трех компаний: Samsung, SK hynix и Micron. Они перераспределили мощности в пользу высокоскоростной памяти HBM (High Bandwidth Memory, или высокопропускная память - прим. ТАСС), где маржинальность выше в три-пять раз", - сказал Прохоров.

По его словам, переориентация части производственных мощностей на выпуск высокоскоростной памяти для ИИ-ускорителей привела к сокращению предложения традиционной оперативной памяти и, соответственно, росту цен на нее.

"До конца года я жду плавного повышения без отката. Более сдержанные оценки TrendForce, Counterpoint и Yole сходятся в том, что произошла смена ценового уровня. Даже в оптимистичном сценарии коррекция оценивается в 10-20% и не ранее 2027-2028 годов", - отметил Прохоров.

Эксперт добавил, что оперативная память остается самым быстро дорожающим компонентом персонального компьютера. Следом растут цены на твердотельные накопители и видеокарты с большим объемом памяти, тогда как процессоры, корпуса, блоки питания и системы охлаждения дорожают значительно медленнее.

Hyperpc - российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже высокопроизводительных игровых компьютеров, рабочих станций и серверов.