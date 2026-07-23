В Steam теперь можно дарить подарки в другие регионы

22 июля компания Valve обновила систему подарков в Steam. Отныне пользователи игрового сервиса могут дарить подарки в любые регионы без ограничений.

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Так, с новой системой подарков цена на игру рассчитывается исходя из региона получателя. Например, если проект стоит 2000 рублей в России, то пользователь из другой страны заплатит эквивалентную сумму в своей валюте.

Теперь вы можете дарить игры друзьям напрямую. Steam рассчитает стоимость продукта в регионе вашего друга при оформлении заказа. Отправить такой подарок можно только пользователям из вашего списка друзей в Steam.

Новая система подарков в Steam работает не только в самом магазине, но и по электронной почте. В этом случае юзер получит ссылку и сможет активировать подарок.