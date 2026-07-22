GTA 6: дата выхода, обзор игры, геймплей, изменения, цена, сюжет, системные требования

Весь мир замрёт 19 ноября 2026 года.

Grand Theft Auto в следующем году стукнет уже 30 лет, однако разработчики из Rockstar Games решили не дожидаться красивой даты для выпуска своего следующего шедевра. Хоть основной индустриальной революцией стала именно GTA 3 в 2001 году, но ранние части также имели свой шарм и заложили основу будущего успеха.

Многие будут удивлены тем, как много знакомых элементов появилось в самых первых частях, включая даже места действия, включая солнечный Вайс-Сити и штат Сан-Андреас. С каждым продолжением GTA становилась только больше и круче, но вышедшая в 2013 году GTA 5 просто смела успехи своих предшественников. Спустя 13 лет после выхода она достигла безумного тиража в 230 млн копий. Это половина продаж всей серии GTA, включающей больше 15 разных игр.

GTA 6 находится в разработке больше 8 лет: по меркам индустрии это не какие-то безумные сроки, но благодаря успехам GTA 5 и Red Dead Redemption 2 и отсутствию продолжения уже больше 13 лет внимание к новинке как никогда повышено — сейчас это самый ожидаемый релиз в истории развлекательной индустрии. Как много людей ждут выхода GTA 6 — не счесть. Так ещё не ждали ни один фильм, сериал, книгу или видеоигру.

Рейтинги ожидания GTA 6

Выход Grand Theft Auto 6 будет настоящим событием — эпохальным, громким, поглощающим всё вокруг себя. Ни одна игра не готова выходить даже рядом с GTA 6, настолько все боятся эффекта этой мегабомбы. Кино и сериалы также сторонятся 19 ноября 2026 года, поскольку все будут играть в новинку Rockstar Games.

Бешеный ажиотаж вокруг проекта подтверждается появлением любой новости об игре — даже будь это анимированный постер. Миллионы следят за социальными сетями Rockstar Games в надежде, что сейчас-то точно появится свежая информация, кадр, ролик или небольшая заметка.

Второй трейлер GTA 6, который вышел в мае 2025 года, поставил абсолютный рекорд просмотров — 475 млн за первые 24 часа. Правда, спустя 10 месяцев этот рекорд со значительным отрывом обошёл «Человек-паук: Новый день», который за сутки сумел собрать 718 млн просмотров. Также буквально на днях трейлер «Мстителей: Судный день» сумел собрать больше 500 млн просмотров.

Интересно, сможет ли новый ролик GTA 6 превзойти эти показатели?

Аналитики вовсю пытаются предсказать, сколько игра уже заработала на предзаказах и сколько миллионов копий уже продали — цифры там безумные, от 25 до 50 млн копий. Но никаких реальных данных на этот счёт нет, и, скорее всего, официально их вряд ли станут называть. Хотя в августе будет отчёт перед инвесторами владельца разработчиков, Take-Two, может, хоть какие-то небольшие заметки насчёт показателей игры мы и узнаем.

Дата выхода GTA 6 и релиз в России

Международная премьера GTA 6 состоится одновременно во всех странах 19 ноября 2026 года. В России официального релиза не будет, поскольку Rockstar Games прекратила продажи в стране с 2022 года, однако желающие всё равно без проблем смогут ознакомиться с игрой.

GTA 6 не выйдет на дисках и будет доступна только в цифровом варианте — даже в розничных магазинах в коробке будет лежать только ключ для активации в магазинах PlayStation Store (PS5) и Xbox Store (Xbox Series). Желающие приобрести игру в цифровом варианте уже могут сделать это.

Самым выгодным регионом для PS5 стала Индия, а для Xbox Series — Корея.

Ключевые особенности и сюжет GTA 6

Несмотря на целых два трейлера, множество новостей и массу кадров — про GTA 6 мы практически ничего не знаем. В главной роли влюбленная пара Лусия и Джеймсон, которые совместно проворачивают череду преступлений. Как отмечают многие, это история очевидно вдохновлена Бонни и Клайдом.

Однако на этом абсолютно всё касательно игры покрыто туманом. Сами разработчики в большинстве своём ограничиваются общими словами про самую детализированную и масштабную GTA в истории, во что мы все, конечно, охотно верим.

Что нового в GTA 6

Тут можно только полагаться на утечки и предположения. Ожидается, что главным инновационным пластом станет глубокая интеграция внутриигровых социальных сетей в духе TikTok. Случайные прохожие активно снимают безумные видео, транслируют в прямом эфире городские происшествия и моментально реагируют на любые выходки главных героев, делая виртуальное общество живым и сатиричным отражением реального мира.

В остальном же можно только гадать. Мы знаем, что будут ограбления, стрельба, погони, кражи машин, но как конкретно это будет выглядеть и ощущаться — можно пока что только фантазировать.

Ключевые технологии: движок RAGE

GTA 6 создаётся на собственном движке Rockstar — Rockstar Advanced Game Engine, который дебютировал в 2006 году с игрой Rockstar Games Table Tennis, а затем показал себя в GTA 4 и последующих играх студии. В основе новой версии технологии легла трассировка лучей, которая будет отвечать как минимум за продвинутое освещение и отражения.

Карта и локации штата Леонида

Игровой мир переносит нас в вымышленный штат Леонида, списанный с реальной Флориды, причём итоговый размер карты примерно в 2,5 раза превышает масштаб Лос-Сантоса из GTA 5. Сердцем региона остается культовый Вайс-Сити — огромный пляжный мегаполис с неоновыми улицами, элитными пляжами Ocean Beach и бурлящей ночной жизнью.

Однако мегаполисом дело не ограничивается: за его пределами простираются тропический архипелаг Leonida Keys с длинными мостами над океаном, бескрайние болота Grassrivers с опасными аллигаторами, а также промышленные пригородные зоны вроде Port Gellhorn, ставшие центром контрабанды и уличной преступности.

Трейлер GTA 6

Первый трейлер игры в русской озвучке студии Red Head Sound.

Второй трейлер игры с оригинальными голосами.

Платформы для GTA 6

GTA 6 на старте продаж 19 ноября 2026 года выйдет только на PS5 и Xbox Series. На остальных платформах, среди которых ПК и Nintendo Switch 2, игра даже официально не заявлена. Релиз на ПК можно ожидать в течение 18 месяцев, то есть до весны 2028 года. Версия на Switch 2 пока не ожидается ни в каком виде.

Если вы хотите получить лучшую версию игры на старте продаж — предстоит играть на PS5 Pro, где ожидается продвинутая поддержка трассировки лучей, более высокое разрешение и, возможно, поддержка более высокой частоты кадров.

Также не стоит исключать, что GTA 6 осенью 2027 года получит версии для PlayStation 6 и нового Xbox (Project Helix), если они всё-таки выйдут в это время — всё-таки кризис памяти очень сильно может ударить по этими планам.

Издатель и разработчик GTA 6

За разработку отвечает сама Rockstar Games, объединившая для этого проекта ресурсы всех своих мировых подразделений, включая Rockstar North и Rockstar San Diego. Издателем также выступает Rockstar Games.

Будет ли русский язык в GTA 6

Да, игра получит официальный перевод на русский язык. По давней традиции компании локализация будет только с русскими субтитрами — никакой озвучки. Аналогичная практика на всех остальных языках.

Системные требования GTA 6 для ПК

Поскольку версия для ПК даже не анонсирована, особого смысла предсказывать системные требования нет. Однако, поскольку игра запускается на PS5, то стоит ожидать чего-то в таком духе:

Где купить GTA 6: предзаказ и цена

GTA 6 продают в PlayStation Store для PS5 и Xbox Store для Xbox Series. Цены разные, но в среднем не сильно отличаются от региона к региону. Самый простой и доступный способ покупки на PS5 — это индийский PS Store. Стандартное издание там обойдётся примерно в 6000 рублей, а ультимативное — в 7500 рублей.

Предзаказы позволят, помимо прочего, загрузить игру заранее — за целых семь дней до релиза, то есть с 12 ноября.