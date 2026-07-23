Компания Electronic Arts продолжает тизерить EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. Полноценный анонс игры состоится 23 июля в 19:00 мск, однако уже сейчас авторы представили обложку стандартного издания проекта с Килианом Мбаппе.

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На ней можно увидеть французского нападающего с внушительным задним планом, где можно увидеть флаги клубов-партнёром EA Sports, отсылку на «Теда Лассо», несколько стадионов и полноценный намёк на открытый мир. Он же скрыт в лозунге обложки «Построено с нуля» (Built from The Grounds up) — ранее в EA зарегистрировали бренд The Grounds.

Как сообщали инсайдеры, именно в FC 27 появится полноценный открытый мир — в нём игроки смогут создать своего аватара и находиться на общей игровой площадке: играть в режим Rush, общаться, выполнять испытания и заниматься другими внутриигровыми активностями.