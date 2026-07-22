Как найти шкуры капуцинов в Assassin's Creed: Black Flag Resynced — гайд

Шкуры обезьян-капуцинов — один из ресурсов, которые требуются для улучшения подсумка с патронами в Black Flag Resynced. В мире игры есть всего две локации, где можно найти этих обезьян. Портал gamerant.com рассказал, как добыть их шкуры.

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Капуцинов можно найти на островах Мистериоза (269,173) и Нью-Боун (402,89) — оба находятся в регионе Серранилья в южном конце карты. Если вы уже нашли какой-то из них, то не забудьте синхронизироваться с обзорными башнями, чтобы иконка капуцина появилась на карте.

Подойдя к области, которая отмечена на карте иконкой капуцина, экипируйте усыпляющие дротики. Активируйте орлиное зрение и посмотрите вверх на кроны деревьев — рано или поздно вы заметите красный подсвеченный силуэт капуцина. Подберитесь поближе к обезьяне и усыпите ее дротиком. После этого обезьяна упадет на землю. Игроку останется только подойти к телу и забрать шкуру.

Если же вам не хочется тратить время на фарм, то шкуру капуцина можно купить в любом магазине — одна шкура обменивается на четыре кости. Помимо подсумка для патронов шкуры капуцина можно обменять на легендарный пистолет у торговца сокровищами на Большом Инагуа.