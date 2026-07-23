Студия 2K Sports анонсировала NBA 2K27 — новую часть баскетбольного симулятора. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК 4 сентября.

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Разработчики также представили обложки разных изданий предстоящего проекта. Так, лицом обложки стандартной версии станет центровой американского клуба «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Deluxe-издание получит изображение защитницы команды «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк. Версия Ultra Edition будет продаваться с разыгрывающим «Чикаго Буллз» Дерриком Роузом на обложке.

Стоимость стандартного издания NBA 2K27 составит $ 69,99 (около 5490 рублей). Deluxe и Ultra Edition будут продаваться за $ 99,99 (около 7850 рублей) и $ 149,99 (около 11 700 рублей) соответственно. Владельцы расширенных изданий получат ранний доступ к игре, который начнётся 28 августа. Геймплейный трейлер проекта покажут уже 28 июля.