Названы плюсы и минусы мини-компьютеров

Мини-компьютеры занимают меньше места на рабочем столе, но часто они не поддерживают апгрейд. Об этом сообщает издание PCWorld.

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Журналисты медиа отметили, что на рынке набирают популярность мини-компьютеры — это стационарные персональные компьютеры (ПК) сверхкомпактных размеров. Главным преимуществом подобных устройств назвали компактные габариты, благодаря которым мини-ПК занимают мало места на рабочем столе.

Также подобные устройства не нужно собирать — все компоненты уже подобраны производителем. Чаще всего выгоднее купить компактный компьютер, чем приобретать детали по отдельности и заниматься сборкой.

Главным недостатком мини-ПК назвали производительность. Обычно они оснащаются более слабыми компонентами от ноутбуков, чем другие стационарные компьютеры. Кроме того, часто невозможно провести апгрейд устройства, так как процессор, графический ускоритель и накопитель могут быть припаяны к материнской плате. Кроме того, у миниатюрных ПК могут быть проблемы с охлаждением.

В середине июля журналисты издания The Verge опровергли тезис о том, что для работы Windows 11 достаточно 8 гигабайт оперативной памяти. Минимальным запасом они назвали 16 гигабайт памяти.