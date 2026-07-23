AyaNeo начала продажи портативной консоли NEXT 2 по цене до $5299

AyaNeo вновь открыла продажи портативной игровой консоли NEXT 2, которая после длительного отсутствия снова появилась в официальном интернет-магазине производителя.

© MobiDevices

Устройство доступно в нескольких конфигурациях, однако его стоимость оказалась значительно выше ожиданий и сравнима с ценой мощного игрового компьютера.

Цена и доступные конфигурации

Флагманская версия AyaNeo NEXT 2 построена на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 и оснащена 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, а также твердотельным накопителем объёмом 2 ТБ. За такую модификацию производитель просит $5299.

Доступны и более дешёвые варианты. Модель с 64 ГБ оперативной памяти предлагается за $3699, а начальная конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдётся в $2999. Поставки первых устройств должны начаться уже в конце июля.

Возможности AyaNeo NEXT 2 для работы с ИИ

AyaNeo NEXT 2 работает под управлением операционной системы Windows, что делает устройство не только игровой платформой, но и полноценным портативным компьютером. Благодаря этому внушительный объём оперативной памяти можно использовать не только в современных играх, но и при выполнении ресурсоёмких профессиональных задач.

По мнению обозревателей, топовая версия со 128 ГБ ОЗУ способна заинтересовать пользователей, работающих с локальными моделями искусственного интеллекта. Такой объём памяти потенциально позволит запускать крупные ИИ-модели непосредственно на устройстве, не обращаясь к облачным сервисам. Это делает NEXT 2 привлекательным вариантом для разработчиков, исследователей и энтузиастов генеративного ИИ.

Портативная консоль по цене рабочей станции

Несмотря на впечатляющие характеристики, главным предметом обсуждения остаётся цена устройства. Даже базовая версия NEXT 2 стоит как производительный игровой компьютер, а максимальная комплектация по стоимости сопоставима с рабочими станциями профессионального уровня.

Тем не менее AyaNeo делает ставку на пользователей, которым необходим максимально мощный портативный компьютер, объединяющий игровые возможности, высокую производительность и поддержку современных ИИ-задач в компактном форм-факторе.