Lenovo выпустила бюджетный ноутбук с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти

Lenovo Lecoo Pro 14 – эдакий конкурент подорожавшего MacBook Neo с процессором AMD Ryzen 7 H 255, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и поддержкой внешних видеокарт по цене до $1000.

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Производительность

Новинка доступна в версиях с процессорами Intel и AMD, однако особый интерес вызывает модификация на базе AMD Ryzen 7 H 255. Несмотря на новое название, этот чип представляет собой переименованную версию Ryzen 7 8745H семейства Hawk Point и сочетает высокую производительность с энергоэффективностью.

За обработку графики отвечает встроенное ядро Radeon 780M, которое позволяет запускать современные игры в разрешении Full HD при средних или пониженных настройках. Пользователям, которым требуется значительно более высокая графическая производительность, Lenovo предлагает интерфейс OCuLink. Он позволяет подключать внешнюю видеокарту (eGPU), что делает ноутбук привлекательным не только для геймеров, но и для специалистов, работающих с профессиональными графическими приложениями.

Одной из сильных сторон новинки стала возможность самостоятельной модернизации компонентов. Ноутбук оснащён:

двумя слотами SO-DIMM с поддержкой до 96 ГБ памяти DDR5; двумя разъёмами M.2 для SSD общим объёмом до 8 ТБ.

Дисплей

Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость панели достигает 400 нит, а цветовой охват составляет 100% пространства sRGB. Благодаря этому устройство подходит для обработки фотографий, видеомонтажа и других задач, где важна точность цветопередачи.

Кроме того, производитель реализовал технологию DC Dimming, которая уменьшает мерцание и повышает комфорт при длительной работе за экраном.

Корпус и аккумулятор

Несмотря на производительную начинку, Lenovo удалось сохранить небольшой вес устройства – всего 1,48 кг. Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч, который должен обеспечить продолжительное время автономной работы.

Кроме того, ноутбук поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт, позволяющую значительно сократить время восполнения заряда.

Интерфейсы

Lecoo Pro 14 получил широкий набор разъёмов, что редко встречается в тонких ноутбуках этого класса:

три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A; один порт USB-C со скоростью передачи данных до 10 ГБит/с и поддержкой Power Delivery мощностью до 100 Вт; один порт USB4; разъём Ethernet; слот для карт памяти TF (microSD); интерфейс OCuLink.

Сроки выхода и цена

На китайском рынке Lenovo уже начала продажи Lecoo Pro 14 в двух конфигурациях:

24 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – 4929 юаней (около $728); 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ – стоимость пока не раскрывается.

О сроках международного релиза компания пока не сообщает. Ожидается, что за пределами Китая ноутбук может выйти под брендом Lenovo IdeaPad, как это уже происходило с некоторыми моделями серии Lecoo.