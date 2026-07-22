Удачливый геймер похвастался покупкой мощного компьютера со скидкой 40%

Американский покупатель обнаружил выгодное предложение во время обычного похода за продуктами в магазине Costco, и вместо запланированных покупок он приобрел мощный игровой компьютер iBuyPower за $1140 со скидкой в $760. Об этом сообщает Tom's Hardware.

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Пользователь форума Reddit с ником klcp20 заметил последний выставочный экземпляр игрового ПК в торговом зале Costco. Подобные устройства магазины часто продают с существенными скидками, чтобы освободить место для новых моделей.

Изначально компьютер оценивался в $1900 (около 149 тыс. руб.), однако благодаря сниженной цене покупателю удалось приобрести систему за $1140 (около 89,5 тыс. руб.). Таким образом, скидка составила 40% или $760 (около 59 тыс. руб.). Конфигурация устройства включает процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокарту Nvidia GeForce RTX 5070, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель объемом 2 ТБ.

Кроме того, сборка оснащена системой жидкостного охлаждения, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой Windows 11. Владелец компьютера признался, что сомневается в надежности установленного блока питания и намерен заменить его на более подходящее для мощной игровой системы.

Ранее покупатель Amazon заказал один Intel Core i5-14400 и получил пять процессоров.