ФБР арестовало организатора схемы кражи криптовалюты через игры Steam

Федеральное бюро расследований США сообщило о задержании 21-летнего жителя Флориды, которого подозревают в организации схемы по распространению вредоносного ПО через видеоигры с целью кражи криптовалюты. По версии следствия, ущерб от действий группы составил около $220 тыс., сообщает StopGame.

© Газета.Ru

Как утверждает ФБР, подозреваемый действовал вместе с несколькими сообщниками на протяжении примерно двух лет. За это время злоумышленники внедрили вредоносный код как минимум в восемь игр. После установки приложения собирали учетные данные пользователей, которые затем использовались для получения доступа к криптовалютным кошелькам.

Хотя в обвинительных документах Steam напрямую не упоминается, все перечисленные следствием игры до недавнего времени распространялись через этот магазин. Среди зараженных игр значатся Lunara, PirateFi, BlockBlasters и Lampy. По данным ФБР, последняя получила вредоносный код после выпуска одного из обновлений.

Следствие также установило, что подозреваемые продвигали зараженные проекты в социальных сетях и с помощью ботов искали потенциальных жертв, предположительно владеющих значительными криптовалютными активами.

Выйти на след предполагаемого организатора удалось после анализа движения похищенных биткоинов, которые использовались для покупки подарочных карт. В дальнейшем ими преимущественно оплачивались заказы в сервисе Uber Eats.

Все упомянутые игры были удалены из Steam в начале года после того, как ФБР объявило о расследовании распространения вредоносного ПО через игровую платформу.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать систему криминалистического учета по цифровому следу.