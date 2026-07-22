Покупатель Amazon заказал один Intel Core i5-14400 и получил пять процессоров

Покупатель Amazon в Японии вместо одного процессора Intel Core i5-14400 получил от маркетплейса коробку сразу с пятью такими чипами общей стоимостью более 69 тыс. руб. Об этом сообщает Videocardz.

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О произошедшем пользователь рассказал в социальных сетях, опубликовав фотографии посылки. По одной из версий, на складе внешнюю упаковку с пятью процессорами по ошибке приняли за отдельную товарную единицу из-за штрихкода, размещенного на коробке. Amazon официально не комментировал причины инцидента.

После получения заказа покупатель обратился в службу поддержки. Несмотря на советы пользователей соцсетей оставить лишние процессоры себе или продать их, компания попросила вернуть ошибочно отправленные товары. Клиент согласился оставить только оплаченный процессор, а остальные четыре оформить к возврату.

При этом в сети нередко делятся случаями, когда маркетплейсы оставляют пользователю даже лишний и неоплаченный товар. Как правило, такое случается с американским Amazon. В данном случае японское подразделение потребовало четыре процессора обратно.

Стоимость одного Intel Core i5-14400 в Японии составляет около 36 тыс. иен (около 17,4 тыс. руб.), поэтому общая цена ошибочно отправленной партии превышает 67 тыс. руб.

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