SanDisk представила скоростные флешки с разъемом USB-C для ПК

SanDisk представила новую линейку компактных флеш-накопителей CZB, оснащенных разъемом USB Type-C. Серия ориентирована на пользователей современных ноутбуков, планшетов и смартфонов и включает модели с несколькими вариантами объема памяти, сообщает NotebookCheck.

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В линейку вошли устройства емкостью 64, 128 и 256 ГБ. Все накопители поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Максимальная заявленная скорость последовательного чтения достигает 250 МБ/с.

Производитель отмечает, что вес каждого накопителя не превышает 6 граммов, что делает их удобными для повседневного использования и переноски. Флешки совместимы с компьютерами под управлением Windows 10, Windows 11, а также macOS версии Monterey и новее.

На американском рынке стоимость моделей составляет $20 (около 1,5 тыс. руб.) за версию на 64 ГБ, $25 (около 1,9 тыс. руб.) — за 128 ГБ и $43 (около 3,3 тыс. руб.) — за вариант объемом 256 ГБ. На все устройства распространяется трехлетняя ограниченная гарантия.

О сроках начала продаж новой серии CZB на других рынках SanDisk пока не сообщила.

Ранее сообщалось, что продажи USB-флешек в России достигли рекордных значений.