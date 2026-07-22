Beelink выпустила мини-ПК ME Pro 370 с поддержкой до 132 ТБ памяти

Компания Beelink выпустила в Китае ME Pro 370 – гибридное устройство, сочетающее возможности производительного мини-ПК и сетевого хранилища данных.

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Новинка построена на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370, поддерживает установку большого объёма оперативной памяти и нескольких накопителей, а также оснащена высокоскоростными сетевыми интерфейсами. Устройство уже появилось в продаже на китайской площадке JD.com.

Характеристики Beelink ME Pro 370

В основе ME Pro 370 лежит 12-ядерный 24-поточный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с максимальной частотой до 5,1 ГГц и 36 МБ кэш-памяти второго и третьего уровней. За обработку графики отвечает встроенное ядро Radeon 890M.

Процессор также оснащён нейронным ускорителем на архитектуре XDNA 2, производительность которого достигает 50 TOPS. Общая производительность платформы при выполнении задач искусственного интеллекта, включая возможности CPU, GPU и NPU, составляет до 80 TOPS.

Мини-ПК получил два слота SO-DIMM и поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Для установки скоростных накопителей предусмотрены три разъёма M.2 2280 PCIe 4.0. Каждый из них поддерживает SSD объёмом до 4 ТБ.

До четырёх отсеков для SATA-накопителей

Beelink ME Pro 370 предлагается в версиях с двумя и четырьмя отсеками для 2,5- или 3,5-дюймовых SATA-накопителей. Каждый отсек поддерживает жёсткий диск объёмом до 30 ТБ.

С учётом трёх SSD M.2 максимальная заявленная ёмкость хранилища составляет 72 ТБ для двухдисковой версии и 132 ТБ для модели с четырьмя отсеками. Для упрощения установки и замены накопителей производитель предусмотрел выдвижную конструкцию отсеков.

За охлаждение компонентов отвечают вентилятор турбинного типа, испарительная камера и алюминиевые радиаторы. Питание устройства осуществляется от внешнего адаптера мощностью 150 Вт.

Сетевые интерфейсы и разъёмы

Для проводного подключения предусмотрены два Ethernet-порта: один со скоростью 10 ГБит/с и второй на 2,5 ГБит/с. Беспроводную связь обеспечивает модуль MediaTek MT7920 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Набор разъёмов включает один порт USB4 с пропускной способностью до 40 ГБит/с и поддержкой вывода изображения, три порта USB-A 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 ГБит/с, HDMI 2.1 TMDS с поддержкой разрешения 4K при 60 Гц и 3,5-мм аудиоразъём.

Цена Beelink ME Pro 370

Beelink ME Pro 370 уже доступен для заказа в Китае через площадку JD.com. Устройство предлагается в двух цветах: Obsidian Black и Deep Space Gray. Информация о международных продажах пока отсутствует.

Цены в Китае:

Версия с двумя отсеками без памяти и накопителей – 3999 юаней (≈$590); Модель с двумя отсеками, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 500 ГБ – 7499 юаней (≈$1107); Версия с четырьмя отсеками без памяти и накопителей – 4299 юаней (≈$634); Модель с четырьмя отсеками, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 500 ГБ – 7599 юаней (≈$1122).