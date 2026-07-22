Sony обрушит рынок подержанных игр на $7.2 млрд

Корпорация Sony полностью прекратит выпуск физических дисков для новых игр PlayStation с января 2028 года, сообщает CNBC Переход исключительно на цифровые форматы и коды загрузки, которые будут использоваться даже в коробочных версиях таких проектов, как Grand Theft Auto 6 от Take-Two Interactive, ставит под угрозу мировой рынок подержанных игр, оценивавшийся в $7.2 млрд по итогам 2025 года.

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Отказ от физических носителей позволит компании существенно сократить производственные издержки и повысить рентабельность*, получив полный контроль над ценообразованием и скидками. По итогам 2025 года выручка Sony от продаж игр на дисках оказалась почти в 10 раз меньше доходов от цифровых загрузок. Эксперты отмечают, что подобный шаг лишает потребителей возможности перепродавать, обменивать или дарить купленные тайтлы**. Директор по исследованиям акций Morningstar Казунори Ито назвал ситуацию «поистине ироничным поворотом событий», подчеркнув, что лишение игроков альтернативы фактически является принуждением к переходу на цифровые версии.

В 2013 году руководство Sony публично высмеивало строгую политику Microsoft в отношении обмена играми на консолях Xbox, заявляя, что покупатели дисков для PlayStation имеют полное право распоряжаться своими копиями. Тогда эта позиция вызвала овации и помогла бренду завоевать лояльность аудитории, однако теперь закрытие производства носителей и скорое отключение покупок в PlayStation Store для старых консолей вызывают резкую критику со стороны игрового сообщества.

*Рентабельность — показатель экономической эффективности, который отражает отношение полученной прибыли к затраченным ресурсам или выручке. Чем выше рентабельность, тем эффективнее компания управляет своими расходами и получает больше чистого дохода с каждого заработанного ₽.

**Тайтл — профессиональный термин в индустрии развлечений, используемый для обозначения отдельного произведения или игры. В контексте видеоигр это конкретный проект или франшиза, обладающая собственным названием и авторскими правами.

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