Две российские команды покинули BLAST Bounty 2026 Season 2 по CS 2
Российские Team Nemesis и Nuclear TigeRES проиграли в первом раунде онлайн-стадии BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2 и покинули турнир на 17-32-м месте.
Nemesis уступила Astralis со счётом 1:2 — 13:11 на Nuke, 10:13 на Ancient и 7:13 на Cache. Лучшим в составе российской команды стал Даниил Sdaim Тупов, завершивший серию с KDA 50/43/5. Худшую статистику показал Евгений r3salt Фролов — 28/47/10.
Nuclear TigeRES проиграла MOUZ со счётом 0:2 — 6:13 на Ancient и 11:13 на Nuke. Ближе всех к положительной статистике оказался Тимур z1k4 Асхадулин с KDA 32/30/7.
BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.