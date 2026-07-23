Nvidia представила новый процессор Vera для конкуренции с Intel и AMD

Nvidia раскрыла подробные характеристики своего нового центрального процессора для центров обработки данных под названием Vera, бросая вызов традиционным лидерам рынка Intel и AMD, сообщает CNBC. Поставки чипов начались еще в июне, а первыми получателями стали такие технологические гиганты, как OpenAI, Anthropic и SpaceX.

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Новый процессор разработан специально для устранения узких мест при работе с автономным искусственным интеллектом и обеспечивает на 50% большую производительность по сравнению с архитектурой x86*. В отличие от конкурентов, делающих ставку на количество ядер, Nvidia сфокусировалась на скорости одного ядра, высокой пропускной способности памяти и снижении задержек. В компании оценивают потенциальный объем рынка серверных процессоров в $200 млрд, тогда как эксперты из Bernstein ранее прогнозировали его на уровне $37 млрд к 2025 году. По оценкам Wolfe Research, средняя стоимость одного чипа Vera составит около $5 тыс., а объем поставок в текущем году может достичь 1,3 млн единиц.

До начала бума искусственного интеллекта центральные процессоры были самой дорогой частью серверов, однако релиз ChatGPT сместил фокус на графические ускорители**. Развитие автономных ИИ-агентов вернуло интерес к классическим процессорам, что отразилось на фондовом рынке: акции Intel и AMD с начала 2026 года выросли на 149% и 128% соответственно, опередив рост бумаг Nvidia на 8%. На данный момент Intel контролирует 66,8% рынка серверных процессоров, а доля AMD составляет около 33%.

*Архитектура x86 — стандарт построения процессоров, который десятилетиями доминирует в персональных компьютерах и серверах, в основном благодаря компаниям Intel и AMD. Она определяет, как программное обеспечение взаимодействует с «железом», и переход на альтернативные архитектуры обычно требует значительной оптимизации софта.

**Графический ускоритель — специализированные микросхемы (GPU), которые изначально создавались для обработки графики, но оказались гораздо эффективнее обычных процессоров в параллельных вычислениях. Именно на них сегодня обучаются и работают крупнейшие нейросети, что сделало их ключевым ресурсом в индустрии искусственного интеллекта.

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