$78.5589.76

В Genshin Impact добавят песни на русском — они будут звучать на фоне в новом регионе

Чемпионат.com

В обновлении 7.0 в Genshin Impact появится новая фоновая музыка со словами на русском языке. Инсайдер Бледная опубликовала четыре таких композиции — по некоторым данным, их может быть ещё больше.

В Genshin Impact добавят песни на русском
©  Чемпионат.com

В игре прозвучат оригинальные песни в стиле царской России, исполненные китайскими певицами. Услышать их можно будет, когда игрок будет находиться в новом регионе Снежная — он весь будет наполнен отсылками на славянскую культуру.

Снежная в Genshin Impact выйдет в первой половине августа. В новой главе также появятся играбельные персонажи с русскими именами — среди них Алёша, Валерий и Митя.