В Genshin Impact добавят песни на русском

В обновлении 7.0 в Genshin Impact появится новая фоновая музыка со словами на русском языке. Инсайдер Бледная опубликовала четыре таких композиции — по некоторым данным, их может быть ещё больше.

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В игре прозвучат оригинальные песни в стиле царской России, исполненные китайскими певицами. Услышать их можно будет, когда игрок будет находиться в новом регионе Снежная — он весь будет наполнен отсылками на славянскую культуру.

Снежная в Genshin Impact выйдет в первой половине августа. В новой главе также появятся играбельные персонажи с русскими именами — среди них Алёша, Валерий и Митя.