Apple создала свой самый мощный Mac

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple разработала как минимум две новые версии Mac Pro, которые так и не поступили в продажу. Речь идёт о внутренних проектах с кодовыми обозначениями J170 и J190. Оба компьютера были отменены до официального анонса.

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Apple разрабатывала Mac Pro на Intel

J170 представлял собой новый Mac Pro на базе процессора Intel. Это особенно примечательно с учётом перехода Apple на собственные чипы. По словам Гурмана, компьютер предназначался для определённых сценариев, в которых компании всё ещё требовалась платформа Intel. Какие именно задачи рассматривались, не уточняется.

J190 должен был получить процессор M3 Ultra. Apple планировала представить его одновременно с Mac Studio на базе того же чипа в начале 2025 года, однако в итоге выпустила только Mac Studio. Подробные характеристики отменённого компьютера неизвестны.

Mac Pro уступил место Mac Studio

Последнее поколение Mac Pro вышло в 2023 году и получило процессор M2 Ultra. По вычислительной мощности оно во многом повторяло Mac Studio на том же чипе, но стоило значительно дороже. Главным отличием Mac Pro оставались внутренние слоты PCIe, предназначенные для установки профессиональных плат расширения.

В марте 2025 года Apple обновила Mac Studio, предложив версии с процессорами M4 Max и M3 Ultra, но оставила Mac Pro без изменений. В результате компактный Mac Studio стал мощнее устаревающей рабочей станции и при этом сохранил более доступную начальную цену.

Компания также разрабатывала процессоры M2 Extreme и M3 Extreme, предназначенные для наиболее производительных версий Mac Pro. Предполагалось, что они получат вдвое больше вычислительных и графических ядер по сравнению с соответствующими чипами Ultra. Однако Apple закрыла оба проекта из-за высокой стоимости производства и ограниченного спроса на Mac Pro.

Apple прекратила выпуск Mac Pro

В исходном виде Mac Pro не просто оказался под угрозой закрытия. Apple официально прекратила его выпуск 26 марта 2026 года, удалила компьютер со своего сайта и подтвердила, что не планирует выпускать новые модели. Mac Studio теперь занимает место самого производительного настольного компьютера в актуальной линейке компании.

По мнению Гурмана, вероятность возвращения Mac Pro в обозримом будущем крайне мала. Вместо него Apple продолжит развивать Mac Studio. Новая версия компьютера с процессором M5 Ultra может выйти уже осенью 2026 года, однако точная дата презентации пока не подтверждена.