Для смартфонов анонсирован файтинг с персонажами DC

Игровое подразделение Warner Bros. и студия Drop Fake представили DCKO - условно-бесплатный файтинг по популярной вселенной для мобильных устройств на iOS и Android.

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Релиз игры запланирован на 2027 год, одновременно с анонсом в некоторых регионах стартовала предварительная регистрация.

Проект представляет собой командный файтинг в формате "2 на 2", где игроки собирают пары супергероев и суперзлодеев. В матчах можно будет менять активного бойца во время поединка, проводить совместные комбо, использовать командные суперприемы и поддержку напарника. Разработчики также заявили PvP-сражения в реальном времени и одиночные PvE-режимы, включая сюжетную кампанию.

На старте в ростер войдут Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Харли Квинн, Бэйн, Найтвинг, Старфайр, Затанна, Зеленый Фонарь, Киборг, Женщина-кошка, Ядовитый Плющ, Рэйвен, Синий Жук, Константин, Катана, Лекс Лютор, Думсдэй и другие персонажи. Также создатели обозначили планы по ежемесячным апдейтам с новыми бойцами, регулярному выпуску карт, сюжетного контента и наград.

Управление рассчитано на сенсорные экраны: для выполнения базовых атак используются касания и свайпы. При этом игра делает ставку не только на скорость реакции, но и на подбор состава команды и развитие персонажей.

Ранее вселенная DC уже была представлена в жанре файтингов серией Injustice от NetherRealm Studios. Первая часть вышла в 2013 году, а сиквел - в 2017-м. Обе игры были доступны на ПК и игровых консолях, тогда как DCKO станет первой за долгое время крупной разработкой в этом жанре, ориентированной исключительно на мобильные устройства.