Как найти небесные печати в Palworld: гайд

Небесные печати — расходные предметы, которые можно найти внутри подземелья «Террария» в Palworld. Их можно использовать для призыва рейдовых боссов, но, в отличие от другого похожего расходника, крафтить их проще. Портал gamerant.com рассказал, как найти небесные печати и воспользоваться ими.

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Рецепт крафтинга небесных печатей можно найти в конце подземелья «Террария». Достигнув финала подземелья, вы найдете два сундука рядом с порталом — из каждого может выпасть рецепт, который откроет крафтинг предмета на любом верстаке или конвейере.

Примечательно, что рецепт печатей — не гарантированный дроп, хотя на повторные попытки добыть его вряд ли уйдет много времени. Если вы не получили рецепт с первого раза, подождите три минуты и вернитесь в подземелье. Просто добегите до конца и вновь откройте сундуки.

Для крафтинга небесных печатей нужен только один ресурс — 100 небесных слитков, которые потребуют определенной доли гринда. Слитки выпадают из монстров и палов в том же подземелье, плюс их можно получить, добывая руду из желтых стен и открывая сундуки в сторонних комнатах подземелья.

Мастер-версию печатей можно получить, победив Лунного повелителя — рейдового босса. Он в этом плане похож на других боссов в Palworld. На алтарях призыва можно использовать как обычные небесные печати, так и мастер-версии.