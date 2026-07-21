Что мы знаем о Fallout 5: следующей номерной части легендарной серии

Bethesda на фоне массовых сокращений и перестановок в Xbox поделилась одной хорошей новостью — серия Fallout жива. Студия занимается разработкой следующей номерной части, пока Obsidian займется созданием спин-оффа. Портал PC Gamer рассказал, что известно о Fallout 5 на данный момент.

© Steam

Дата релиза Fallout 5

О дате релиза игры наверняка известно лишь одно: проект выйдет после The Elder Scrolls 6. А о ней, в свою очередь, пока неизвестно вообще ничего — нет даже примерного окна релиза. Но в июльском пресс-релизе Bethesda поделилась, что обе игры разрабатываются на Creation Engine 3 — «технологической платформе», которую студия строила с момента запуска Starfield. Она якобы позволяет разработчикам работать над несколькими проектами одновременно.

Что известно о сеттинге игры

Тодд Говард, глава Bethesda, подтвердил две детали в интервью. Первая — в разговоре о сериале по мотивам Fallout он обмолвился, что пятая часть будет разворачиваться в мире, где события сериала либо уже произошли, либо происходят в реальном времени. Вторая — Говард упомянул, что студия планирует сосредоточиться на Соединенных Штатах.

Если не считать эту информацию, то любые слухи о сеттинге и временном периоде Fallout 5 — чистейшая спекуляция. Тодд Говард в прошлом говорил, что франшиза Fallout тесно связана с наивностью американского ретро-футуризма, поэтому мы вряд ли увидим официальную Fallout London. А вот поход в Канаду, которая, по лору серии, была аннексирована и стала 51-м штатом, вполне возможен.

Но где именно может проходить сюжет Fallout 5? Вряд ли во Флориде, потому что публика получит щедрую порцию сеттинга в Grand Theft Auto 6. Параллельно для Fallout 4 разрабатывается крупный мод, события которого разворачиваются в Майами. Может, пятая часть, следуя примеру Fallout 76 и ее Аппалачей, сделает акцент на запоминающейся локации, которую можно легко «продать» публике.

Как давно проект находится в разработке

Fallout 5 пребывает в разработке не так уж много времени, но, судя по словам Bethesda, студия надеется сильно сократить время ожидания между своими крупными релизами. Еще в 2021-м Тодд Говард заявлял, что у команды есть питч Fallout 5 и разработчики знают, что хотят сделать с игрой. Но, похоже, в течение прошедших пяти лет проект существовал лишь в форме записей на маркерной доске.

На момент июля 2026-го Fallout 5 официально находится на стадии предварительного производства. То есть, игра уже чуть более реальна, чем пять лет назад, но по-прежнему далека от играбельной версии.