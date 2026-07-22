В августе в Game Pass добавят ремейк Halo, Beast of Reincarnation и другие игры

В июле-августе в Game Pass ремейк Halo, Beast of Reincarnation и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине июля и начале августа 2026 года.
Главными новинками месяца ближайших двух недель станут ремейк Halo: Campaign Evolved, экшен Beast of Reincarnation и выживач The Planet Crafter.
Какие игры добавят в Game Pass в июле-августе 2026 года
- The Planet Crafter (Ultimate) — 21 июля
- Shift at Midnight (Premium) — 22 июля
- Hell is Us (Premium) — 23 июля
- Halo: Campaign Evolved (Ultimate) — 28 июля
- Mistfall Hunter (Ultimate) — 30 июля
- Corsair Cove (PC) — 31 июля
- Beast of Reincarnation (Ultimate) — 4 августа
- Heretic + Hexen (Premium) — 4 августа.
Кроме того, из Game Pass уже 31 июля удалят:
- Back to the Dawn
- Celeste
- Crusader Kings 3
- Mount & Blade 2: Bannerlord
- My Friendly Neighborhood
- Rain World
- Sniper Elite Resistance
- Whiskerwood.