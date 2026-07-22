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В июле-августе в Game Pass ремейк Halo, Beast of Reincarnation и другие игры

Чемпионат.com

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине июля и начале августа 2026 года.

В августе в Game Pass добавят ремейк Halo, Beast of Reincarnation и другие игры
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Главными новинками месяца ближайших двух недель станут ремейк Halo: Campaign Evolved, экшен Beast of Reincarnation и выживач The Planet Crafter.

Какие игры добавят в Game Pass в июле-августе 2026 года

  • The Planet Crafter (Ultimate) — 21 июля
  • Shift at Midnight (Premium) — 22 июля
  • Hell is Us (Premium) — 23 июля
  • Halo: Campaign Evolved (Ultimate) — 28 июля
  • Mistfall Hunter (Ultimate) — 30 июля
  • Corsair Cove (PC) — 31 июля
  • Beast of Reincarnation (Ultimate) — 4 августа
  • Heretic + Hexen (Premium) — 4 августа.

Кроме того, из Game Pass уже 31 июля удалят:

  • Back to the Dawn
  • Celeste
  • Crusader Kings 3
  • Mount & Blade 2: Bannerlord
  • My Friendly Neighborhood
  • Rain World
  • Sniper Elite Resistance
  • Whiskerwood.