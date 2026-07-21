В Battlefield 6 стартовал четвертый сезон

20 июля для Battlefield 6 вышло крупное обновление 1.4.1.0. Апдейт уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

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Так, вместе с выходом обновления в BF6 стартовал четвёртый сезон поддержки. Вместе с ним в игре появилась Tsuru Reef — самая большая карта в игре с динамической системой волн. В шутер также добавили два штурмовых катера и три новых оружия: штурмовую винтовку EF88, карабин Brod 3 и винтовку VSSM.

Вторая часть 4-го сезона начнётся через месяц, 18 августа. Тогда в Battlefield 6 добавят ремейк карты «Остров Уэйк» и полноценный ивент с фильмом «Топ Ган: Мэверик» со штурмом авианосца.