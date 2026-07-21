Парень из Владивостока нашел настоящую жену в GTA SAMP

Житель Владивостока познакомился с будущей супругой в многопользовательской игре GTA SAMP, а затем сыграл с ней свадьбу в реальной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, 27-летний Алексей познакомился с девушкой из Москвы на одном из серверов SAMP. После нескольких месяцев общения пара сначала провела виртуальную свадебную церемонию в игре на Гроув-стрит, а затем молодой человек прилетел в Москву, впервые встретился с избранницей лично, сделал ей предложение, после чего они официально зарегистрировали брак.

Как отмечает Mash, сейчас супруги живут вместе. Девушка ведет TikTok, а Алексей занимается стримингом и планирует развивать свою медийную карьеру.

По информации Telegram-канала, пользователи все чаще знакомятся в GTA SAMP и GTA5RP – многопользовательских режимах, где игроки отыгрывают различные жизненные роли, общаются в голосовом чате и взаимодействуют друг с другом. При этом, как отмечает Mash, не все подобные знакомства заканчиваются браком: некоторым мешают расстояние, работа, учеба или уже существующие отношения.

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