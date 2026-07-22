Геймерам разрешат бесплатно поиграть в еще не вышедшую Call of Duty

Ранний доступ к бета-тесту Call of Duty: Modern Warfare 4 начнется 21 августа, а открытый этап для всех пользователей стартует 28 августа. Об этом говорится на сайте игры.

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Предварительное тестирование начнется сразу после презентации Call of Duty: NEXT, на которой разработчики подробно расскажут о многопользовательском режиме и продемонстрируют новый контент. Доступ к закрытой бете получат игроки, оформившие предзаказ для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Этот этап продлится до 25 августа.

Открытое бета-тестирование стартует 28 августа и завершится 1 сентября. Присоединиться к нему смогут все желающие, даже если не совершали предзаказ и не планируют этого.

Компания также сообщила, что 26 августа откроет предварительные заказы на версию игры для Nintendo Switch 2. Владельцы консоли смогут принять участие в открытом этапе тестирования.

Во время беты пользователям будет доступен арсенал из 19 видов оружия. Покупатели издания Vault Edition дополнительно получат доступ к эксклюзивным оперативникам, включая Прайса, Валерию, Госта и Бликса.

Тестирование позволит оценить несколько игровых режимов: от компактных матчей формата «3 на 3» до масштабных сражений с использованием бронетехники. Среди доступных режимов заявлены Search & Destroy и новый Kill Block.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и впервые — Nintendo Switch 2.

Ранее Paramount раскрыла первые детали фильма по Call of Duty.