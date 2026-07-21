$77.9688.91

В PS Plus добавили Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры

Чемпионат.com

Sony добавила в каталог PS Plus Extra и Deluxe (Premium) новые игры. Подписчики получили доступ сразу к девяти свежим тайтлам. Среди них: экшен Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft, ролевой экшен Rise of the Ronin от Sony и Team Ninja, а также другие проекты.

В PS Plus добавили Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры
© Чемпионат.com

Новые игры в PS Plus Extra в июле 2026 года:

  • Rise of the Ronin;
  • Avatar: Frontiers of Pandora;
  • Firefighting Simulator: Ignite;
  • Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind;
  • Dying Light;
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector;
  • Snow Bros. Wonderland.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июле 2026 года:

  • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy — 21 июля;
  • Fahrenheit — 21 июля.