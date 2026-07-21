В PS Plus добавили Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры
Sony добавила в каталог PS Plus Extra и Deluxe (Premium) новые игры. Подписчики получили доступ сразу к девяти свежим тайтлам. Среди них: экшен Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft, ролевой экшен Rise of the Ronin от Sony и Team Ninja, а также другие проекты.
Новые игры в PS Plus Extra в июле 2026 года:
- Rise of the Ronin;
- Avatar: Frontiers of Pandora;
- Firefighting Simulator: Ignite;
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind;
- Dying Light;
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector;
- Snow Bros. Wonderland.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июле 2026 года:
- Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy — 21 июля;
- Fahrenheit — 21 июля.