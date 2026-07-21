На конференции Unite Seoul компания Unity анонсировала игровой движок Unity 7 - следующую крупную версию платформы для разработки игр.

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Релиз запланирован на начало 2027 года, при этом разработчики обещают отказаться от традиционной схемы перехода между поколениями движка: проекты, созданные на Unity 6, по их заверениям, можно будет перенести без несовместимых изменений и необходимости переделывать код.

Новая версия позиционируется как платформа, рассчитанная на совместную работу разработчиков, художников, продюсеров и ИИ-инструментов на всех этапах создания игры.

В компании заявили, что Unity 7 будет интегрироваться с уже существующими средствами разработки на базе искусственного интеллекта, а также предложит более тесное взаимодействие между участниками команды.

Unity 6 вышел осенью 2024 года. Значительная часть технологий, которые лягут в основу Unity 7, уже постепенно появляется в обновлениях шестой версии.

Unity широко используется и отечественными студиями. На этом движке работают авторы таких известных проектов, как Escape from Tarkov, Pathologic 2 и Loop Hero, получивших широкую известность за пределами России.