Названы самые популярные комплектующие для сборки ПК

Россияне при сборке компьютера отдают предпочтение современным видеокартам Nvidia GeForce RTX 50-й серии, процессорам AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, а также быстрым NVMe SSD объемом от 1 ТБ. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

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Так, согласно данным компании, половина заказов на услугу профессиональной сборки ПК пришлась на Москву, еще по 20% — на Краснодар и Новосибирск. Также первые сборки были выполнены в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Наибольшей популярностью среди материнских плат пользуются модели Gigabyte на чипсетах B550 и B760, а также MSI серии A520M PRO. При выборе процессоров спрос практически поровну распределился между платформами AMD и Intel. Самыми востребованными процессорами стали Ryzen 5 и Core i5, тогда как в более производительных конфигурациях лидируют сборки на базе Ryzen 7 в сочетании с видеокартами GeForce RTX 5070.

В сегменте графических ускорителей компания отметила высокий интерес к поколению Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Наиболее популярной моделью среди первых заказов стала начальная модель GeForce RTX 5050.

Несмотря на активное распространение стандарта DDR5, большинство пока продолжают выбирать оперативную память DDR4. Среди производителей лидируют Kingston и Patriot, а наиболее востребованной конфигурацией остаются 16 ГБ с возможностью последующего увеличения объема до 32 или 64 ГБ.

При выборе накопителей пользователи преимущественно отдают предпочтение NVMe SSD объемом от 1 ТБ. Помимо Kingston и A-Data, растущий спрос компания фиксирует на решения Digma.

В «М.Видео» также отмечают изменение отношения пользователей к персональным компьютерам. Все чаще системные блоки становятся частью интерьера: покупатели выбирают корпуса с панорамным остеклением, RGB-подсветкой и современными системами охлаждения.

Кроме того, специалисты сервиса фиксируют рост интереса к модернизации уже существующих компьютеров. В компании считают, что это свидетельствует о стремлении пользователей продлить срок службы своих устройств и повысить их производительность без покупки полностью новой системы.

Ранее дорогая видеокарта RTX 5090 сгорела спустя пару минут в Assassin's Creed.