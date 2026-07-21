Взрыв бомбы в CS 2 теперь тушит «Молотовы» и рассеивает дым после обновления

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2 объёмом 1,5 ГБ. Главное изменение — взрыв бомбы теперь взаимодействует с облаками дыма и огнём от «Молотова» и зажигательной гранаты.

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Обновление продолжает переработку механики C4, начатую 8 июля. Тогда Valve полностью изменила систему урона от бомбы — он стал распространяться волной от точки установки, а не наноситься мгновенно. Стены и углы ослабляют эффект. В новом патче к этому добавилось взаимодействие с гранатами.

Кроме того, предварительный расчёт урона по здоровью теперь отображается с момента, когда бомба становится слышна. Также обновлены три карты из мастерской — Fachwerk, Boulder и Debris.