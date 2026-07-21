В Steam стартовал Фестиваль поездов со скидками на сотни игр

20 июля в Steam начался Фестиваль поездов. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику поездов с большими скидками.

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Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале поездов в Steam

Denshattack — 719 рублей (- 10%)

Train Sim World 6 — 320 рублей (- 80%)

Voidtrain — 599 рублей (- 40%)

EverRail — 594 рубля (- 10%)

Unrailed! — 119 рублей (- 85%)

Fogpiercer — 449 рублей (- 25%)

Captain of Industry — 840 рублей (- 30%)

Derail Valley — 1162 рубля (- 25%)

Railway Empire 2 — 1399 рублей (- 50%)

Transport Fever 2 — 260 рублей (- 80%)

Last Train Home — 528 рублей (- 67%)

Распродажа игр про поезда в Steam продлится до 27 июля 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.