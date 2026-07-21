«Это способствовало завышению зарплат». Peacemaker — о падении доходов от стикеров

Бывший тренер Team Liquid и HEROIC Луиз peacemaker Тадеу высказался о падении доходов от стикеров на IEM Cologne Major 2026 по CS 2.

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По мнению Тадеу, прежняя система была не менее проблемной — она раздувала зарплаты, провоцировала завышенные штрафы за трансферы и позволяла слабым командам зарабатывать непропорционально крупные суммы.

От $ 600 тыс. до $ 60 тыс, 10-кратный убыток от продажи стикеров командам, выбывшим на этапе одного мэйджора. Теперь попробуйте прочитать эту новость в обратном порядке. Команда, которая платит $ 10-15 тыс. зарплаты, взимает штраф в $ 300 тыс. с игрока, который квалифицировался на мэйджор, чтобы побыть боксёрской грушей в первой стадии и заработать $ 600 тыс. Разве это не настоящая катастрофа? Это способствовало завышению зарплаты, эго игрока, причудливым штрафам и куче операций, выполненных некомпетентными людьми. Это не затрагивает тех, кто по-настоящему хорош — хорошие продолжат зарабатывать кучу бабла.

Ранее издание HLTV опубликовало расследование о последствиях новой стикерной системы Valve. Перед мэйджором компания заменила капсулы на токены с динамическим ценообразованием. Доходы команд упали в разы, а традиционная распродажа стикеров после турнира впервые не состоялась.