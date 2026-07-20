Как найти фрагменты метеорита в Palworld: гайд

Фрагменты метеорита — один из редких ресурсов для крафтинга в Palworld, и они требуются для того, чтобы создать ряд мощных предметов в поздней игре. Портал gamerant.com рассказал, как их найти.

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Фрагменты метеорита можно получить в ходе динамического события «Падение метеорита». Подобные события по умолчанию происходят каждые 2,5-3 часа реального времени, но их частоту можно изменить в настройках игры.

Как только событие начинается, уведомление об этом появляется на экране игрока. После этого значок метеорита появится на компасе в верхней части интерфейса — игрокам нужно лишь добраться до места падения, чтобы добыть фрагменты. Проблема в том, что упавший метеорит будет охранять агрессивный пал-пришелец, но за победу над ним (или его поимку) также можно получить фрагменты. По факту, разведение этих метеоритных палов и их разборка на конвейере — лучший способ получить стабильный источник ресурса.

Для того, чтобы увеличить частоту событий с метеоритом, можно зайти в конфигурацию мира, открыв настройки сохранения в главном меню. Открыв его, нажмите «Изменить настройки мира». Перейдите в окно кастомных настроек и пролистайте список вниз до строки с интервалом падения метеорита. По умолчанию он выставлен на 180 минут, но его можно снизить хоть до 1 минуты.